روسيا ترحب بنتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب موسكو بنتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام روسية: "نرحب بالانتخابات الرئاسية الناجحة في جمهورية الكونغو، وتعول على توسيع التعاون البناء والمتعدد الأوجه مع برازافيل من أجل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة التقليدية بين بلدينا".وأشارت إلى أن مراقبين دوليين من الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، أقروا بأن التصويت جرى في جو سلمي وهادئ. لم تكن هناك انتهاكات جسيمة يمكن أن تؤثر على التعبير عن إرادة المواطنين.وأجريت الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو في 21 مارس الجاري، ووفقًا للنتائج الأولية، فاز الرئيس الحالي، ديني ساسو نجيسو، بنسبة 88.57 %.