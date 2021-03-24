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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: زيارات منزلية للتوعية من مخاطر الإدمان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:30 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الزيارات المنزلية تأتى ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق حاليا في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات للتوعية ضد مخاطر التعاطي والإدمان، من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وأضاف مدير صندوق مكافحة والتعاطي والإدمان فى بيان، أن الصندوق يقوم بعدة مبادرات تستهدف كل فئات المجتمع، موضحا أن المبادرات تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وفقا للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن.

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