البدء في 71 مشروعا بقرى كوم أمبو وإدفو ضمن تطوير الريف المصري

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن البدء في 71 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم من ضمن العديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات الجماهيرية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لتحويل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتطوير الشامل للريف المصري.وجاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد لجنة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد شعيب لمتابعة مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصري، بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والسكرتير العام اللواء حازم عزت.وسبق ذلك عقد اجتماع موسع بمسئولي جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن حيث تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلتين الأولى والثانية والريف المصري، بجانب الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات من أجل وضع الحلول السريعة والعاجلة لها.ومن جانبه أوضح أحمد شعبان نائب المحافظ، أنه تم استعراض المعايير والضوابط التي تم وفقًا لها اختيار القرى والمناطق المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري بمركزي كوم أمبو وإدفو حيث أن أهم هذه المعايير معدلات البطالة ونسب الفقر والأمية والمرأة المعيلة، لافتًا إلى أنه تم عرض معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والتعمير والغاز والاتصالات والكهرباء والطرق والصحة والشباب والرياضة حيث تم البدء في 12 مشروع تابعين للهيئة القومية، بجانب 21 مشروع آخرين تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 38 مدرسة بقرى إدفو وكوم أمبو.فيما أكد وفد مجلس الوزراء أن هناك توجيه مباشر لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية على أساس الكتل العمرانية وليس وفقًا للحيز السكاني حيث أن توابع القرى ستشهد أيضًا تنفيذ مشروعات بها، موضحين بأن هناك جدول زمنى محدد تم وضعه لتنفيذ مشروعات المبادرة، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصرين لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة على أكمل وجه.