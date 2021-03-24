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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها «التريند».. من هى كابتن مروة السلحدار؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:52 م
مروة السلحدار
مروة السلحدار
سارة ساويرس
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تداول رواد التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور المفبركة، عن كابتن مروة السلحدار، أول قبطانة مصرية عربية، يتهمونها بالسبب فى جنوح سفينة عملاقة وسط القناة، مما أدي إلى عرقلة حركة النقل في الممر الملاحى، خلال الساعات الماضية.

وبالتدقيق فى هذه الأخبار، تبين أنه لا توجد علاقة للقبطانة مروة السلحدار بالسفينة الجانحة، لأنها تعمل قبطان على متن السفينة "عايدة 4"، المملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة، بالإسكندرية، ومع تصدر اسمها التريند على منصات التواصل الاجتماعي، نستعرض أبرز المعلومات عنها:

- حازت على تكريم من الرئيس السيسي في احتفالية المرأة مارس ٢٠١٧ بسبب إنجازاتها فى الملاحة البحرية.

-التحقت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري، واجتازت الاختبارات والكشف الطبي واللياقة البدنية، وحصلت على "لائق"، مما فتح لها الطريق لاستكمال حلمها.

-تخرجت بتفوق فى قسم الملاحة البحرية، دفعة سنة ٢٠١٣، رقم 73، لتبدًا حياتها المهنية فى مجال الملاحة البحرية.

- اختارتها موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي، ضمن أفضل 20 امرأة عربية لهن إنجازات.

- استطاعت تحقيق حلمها بالعمل على السفينة "عايدة 4" برتبة ضابط ثان.

- أصبحت أول فتاة مصرية تعمل قبطانة فى الملاحة البحرية، بوضع اسمها ضمن طاقم كبير للسفينة.

- رفضت العمل لدى الشركات الخاصة٬ لتصبح واحدة ضمن أفراد طاقم الأسطول المصري.

- تقدمت بطلب للتسجيل ضمن الطاقم الذي سيقود "عايدة 4"، واستطاعت أن تقود السفينة فى حفل افتتاح قناة السويس، لتكون أول سفينة تعبر الممر الملاحي الجديد.

- تعمل حاليًا على تدريب طلاب الأكاديمية البحرية، لتنقل خبرتها إلى حديثى التخرج.

- مهمتها هى قيادة سفينتها على مد الفنارات المصرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، بالغاز والمواد اللازمة لتشغيله، ونقل ضباط الفنارات بين الموانئ أيضًا.

- أبرز هواياتها، الغطس وركوب الخيل والرسم، كما تفضل الاستماع لموسيقى عمر خيرت.

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