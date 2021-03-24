السعودية وجزر القمر تبحثان التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء مع وزير الداخلية واللامركزية المكلف بجزر القمر محمد داود، سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجانبين استعراضا أيضا مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.