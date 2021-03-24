السلطات الإيطالية تداهم مصنع لقاحات للاشتباه في إخفائه 29 مليون جرعة «أسترازينيكا»

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإيطالية داهمت مصنعا للقاحات لاشتباهها خطأً في إخفائه 29 مليون جرعة من لقاح "أستزاينيكا" مخصصة للدول النامية لإمداد بريطانيا بها.وقالت الصحيفة إن عملية المداهمة تعني أن شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية سقطت ضحية لمزيد من المعلومات المضللة حول لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بعد اتهامها زورًا بإخفاء الجرعات، على حد قولها.وأشارت إلى أن تقارير إخبارية في إيطاليا أفادت بأن تحقيق المفوضية الأوروبية والمداهمة التي قامت بها السلطات الإيطالية كشفت عن الشحنة المتجهة لبريطانيا في مصنع "كاتالينت" في بلدة أناجني.وقالت "تليجراف" إنها تدرك أن الـ 29 مليون جرعة الموجودة في مصنع "التعبئة والتغليف" بإقليم لاتسيو، الذي يضم العاصمة روما، كان من المقرر إرسالها إلى البلدان الأوروبية والنامية في إطار آلية "كوفاكس".ونقلت عن مصادر بريطانية قولها إنها لم تكن تنتظر أي شحنة من إيطاليا، في حين أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العديد من الجرعات كانت موجهة لدول فقيرة.ووفقا للصحيفة، ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن عمليات مداهمة نفذت في المصنع بعد أن أثار مفوض في الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأنه، كما نقلت تلك التقارير عن مصادر في الاتحاد الأوروبي اتهامها لشركة "أسترازينيكا" بالتخطيط لتزويد بريطانيا بالجرعات قبل دول الاتحاد الأوروبي، رغم أنها متأخرة للغاية في تسليم الدفعات التي التزمت بها مع الاتحاد.وأشارت "تليجراف" إلى أن التقارير انتشرت "كالنار في الهشيم" عبر وسائل الإعلام الأوروبية لأن بروكسل تهدد المملكة المتحدة بحظر تصدير الملايين من جرعات "أسترازينيكا" التي ينتجها مصنع "هاليكس" بهولندا.