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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 25 طن مخلفات ومتابعة أعمال تبطين الترع الجانبية بطوخ الخيل بالمنيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:26 م
تبطين الترع
تبطين الترع
المنيا ـ على حسين
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قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا بتنظيم حملات للنظافة تم خلالها برفع 25 طن مخلفات كما تم متابعة أعمال تبطين الترع الجانبية ومشروع الصرف الصحي بالقرية وأعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات.

قال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أن الوحدة قامت بمتابعة اعمال تبطين الترعة الجانبية بطوخ وقرية طوه لتحسين وترشيد توزيع مياه النيل لمنع تسرب المياه في باطن وجانبي الترع والمصارف والحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث كما تم متابعة اعمال مشروع الصرف الصحي بالقرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقام قسم الانارة بالقرية بحملات مكثفة للصيانة الدورية للكشافات الموجودة بالقرية وانارة الكشافات وأعمدة الانارة بالقرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومنعا للحوادث

وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل قام برفع 25 طن تقريبا من المخلفات الصلبة والتراكمات على جانبي الطريق ومن نقاط التجمع بالقرية والقرى التابعة لها حفاظا على صحة المواطنين من الأمراض واضافة منظر جمالي للقرية.

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