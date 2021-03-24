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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد نتيجة معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بنى سويف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:25 م
منصور حسن
منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج الماجستير البحثي والماجستير المهني بجميع أقسام معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية للدفعة الأولى من طلاب الدراسات العليا بالمعهد.

وأوضح الدكتور منصور أن امتحانات هذا الفصل النظرية والعملية انطلقت بداية شهر مارس الحالي واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مثنيا على تميز طلاب هذه الدفعة، حيث حصل العديد منهم على تقدير امتياز لتعد أول نتيجة امتحانات تعقد بالمعهد بعد قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بافتتاحه في شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور ممتاز حجاب عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، إن قطاع الدراسات العليا بالمعهد قد بدأ في فحص ملفات الدفعة الثانية من طلاب الدراسات العليا الذين تقدموا لبرنامج الماجستير البحثي وبرنامج الدكتوراه لأول مرة بالمعهد، تمهيدًا لإعلان أسماء الطلاب المقبولين للدراسة بنهاية هذا الأسبوع.

ووجه الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لدعمه المعهد بأحدث الأجهزة والمعامل البحثية لصالح ربط البحوث بالصناعة، خاصة في هذا القطاع الواعد لمحافظة بني سويف.

يذكر أن عدد طلاب الدفعة الأولى بالمعهد الذين تم قبولهم من بين المتقدمين هم 21 طالبا، بواقع 8 طلاب بقسم كيمياء النباتات الطبية والعطرية و7 طلاب بقسم التكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية والعطرية و6 طلاب بقسم المستحضرات الطبية والدوائية والعطرية.

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