



تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل أنه يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي لمنع ظاهرة الغش باستخدامها ولكن يسمح باستخدام التابلت في امتحانات الثانوية العامة لكونها أحد صور البيئة التكنولوجيا التي تساعد الطلاب.





وأوضح أن الوزارة ستوفر المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورق خاص لكل طالب وذلك لعدم طبع كتب مدرسية ورقية هذا العام مشيرا إلى أن التقييم سيتم في جو من تكافؤ الفرص حتى ينتين مستوى كل طالب بالنسبة لزملائه.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستتضمن 3 امتحانات شهرية مارس و أبريل ومايو تمثل 50% من درجات الامتحانات بالإضافة إلى تقييم الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني النهائية والتي ستكون ورقية كما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي منذ قليل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي أضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى لذلك أصبح التعليم عن بعد هو الحل لاستمرار العملية التعليمية خلال العام الحالي





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الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المدارس





يشغل بال الكثير من أولياء الأمور تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني و كيفية توفير الإجراءات الاحترازية داخل المدارس لمنع إصابة أبنائهم الراغبين في الحصول على المناهج الدراسية من المعلمين والمعلمات داخل المدارس حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الغياب بجميع المدارس وأصبح الحضور اختياريا ولكن الطلاب الراغبين في الذهاب إلى المدارس عليهم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفةوالتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة عقب تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.