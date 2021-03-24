«التعليم» تكشف سبب عدم إجراء امتحانات الثانوية بالمنازل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب عدم إجراء امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل.وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لأن امتحان المنازل سيكون مسرحًا للغش الجماعي، بما يخل بتكافؤ الفرص ويفقد الامتحان من مضمونه".أوضح وزير التعليم أن الامتحان من المنزل ممكن لو كان هدفه تدريبي، أو كانت ظروف الجائحة تحول تمامًا دون الحضور إلى المدرسة: "لكنه ليس حلًا مثاليًا طالما أن الكثيرين ما يزالوا يلجأون للتحايل على الامتحان!".وأكد شوقي:"لو التزم الجميع بالاعتماد على النفس وتفهم المجتمع التعليمي خطورة الغش لكان ممكنا الاعتماد على الامتحانات من المنزل، وباذن الله نصل جميعًا لهذه الثقافة من احترام العمل والتعلم وإدراك أن الغش جريمة في حق صاحبها وحق الآخرين".وأعلنت وزارة التربية والتعليم طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة والتي جاءت كالتالي:- يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين نهاية أبريل ومايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.- نتيجة الفصل الدراسي الأول تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان، اما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل.- درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء امتحان المادة في الفصل الدراسي الأول تحسب له اجتياز في هذه المادة.- للطلاب المتغيبين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، يقبله السيد مدير المديرية، الحق في عقد امتحان تكميلي عن طريق المدرسة بورقة منفصلة لكل مادة تغيب عنها بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل. الفني، أن لا علاق لأولى وثانية ثانوي بالثانوية العامة.