711 طالبا وطالبة يؤدون اختبار الحاسب الآلي إلكترونيا بجامعة القناة

تواصل جامعة قناة السويس تجربتها الأولى على مستوى الجامعات المصرية بعقد الاختبارات الإلكترونية لمقرر الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الأولى على مستوى جميع الكليات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 جاء ذلك وفق ما أعلنه الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.وتابع زكى أن ١٣٣٤ طالب وطالبة أدوا الاختبارات الإلكترونية لمقرر متطلب الجامعة الحاسب الآلي على مدار يومين لمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعامل الإلكترونية.وأشار رئيس الجامعة أن اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس يؤدى الاختبارات الإلكترونية ٧١١ طالب وطالبة ٩٨ بكلية طب جراحة الفم والاسنان و٢٨٧ بكلية العلوم و٣٢٦ بكلية التمريض على ثلاث فترات متباعدة لضمان عمليات التطهير والتعقيم المستمرة وتقام الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب البشرى.وأشاد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالالتزام التام من قبل الطلاب والملاحظين بكافة الإجراءات الاحترازية حيث حرص الطلاب على الحضور قبل نصف ساعة من موعد الامتحان التزاما بالإجراءات الاحترازية كما تم إحضار مراقبين متخصصين لهذا الامتحان من الكليات المختلفة.جدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة تتم بمتابعة وإشراف الدكتورة غادة حداد منسق عام الاختبارات الإلكترونية ومدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة والدكتورة عنان العيسوي نائب مدير مراكز الاختبارات وتنظيم من فريق الدعم التكنولوجي بالجامعة هيثم عبد الرازق وحسن فريد وأحمد هلال.