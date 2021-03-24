بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا

أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، ببدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.وأكد المبعوث الأممي لليبيا، بان كوبيش، أن مصر والمغرب ساعدتا في إنجاح المسار التفاوضي في ليبياوقال المبعوث الأممي لليبيا، إنه يجب فتح الطريق الساحلي الذي يربط مصراتة بالشرق الليبي، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة المعنية بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في ليبيا.وأشار المبعوث الأممي لليبيا، أن هناك دعم واسع لإجراء انتخابات تشريعية ليبية في ديسمبر.فيما دعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لافتًا إلى أنه قدم إحاطة لمجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة.