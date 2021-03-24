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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شبح الانتخابات الخامسة.. هل يلجأ نتنياهو للقائمة العربية؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:00 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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تستمر عملية فرز الأصوات في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرون، والتي أجريت أمس الثلاثاء، وسط تنافس شديد بين تيار اليمين الذي يقوده بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، والتيار المعارض الذي يقوده يائير لابيد رئيس حزب «يش عتيدهناك مستقبل» وزعيم المعارضة في إسرائيل.

وتمكنت اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي من فرز نحو 90% من إجمالي الأصوات حتى الآن.

وتواجه تل أبيب شبح إجراء الانتخابات الخامسة خلال عامين، حال عدم وجود نسبة حسم بالأغلبية لتشكيل ائتلاف حكومي، إذ أن تلك الانتخابات كانت الراعبة، بعدما فشل التحالف الحكومة بين نتنياهو وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس حزب «أزرق أبيض»، والذي تضمن التناوب على رئاسة الوزراء.

مقاعد الأحزاب الإسرائيلية
وحصل حزب الليكود على 30 مقعدًا، بينما بلغ عدد مقاعد حزب «يش عتيد» على 17 مقعدًا.

وتجاوزت القائمة العربية الموحدة – المكونة من أحزاب عرب 48 – نسبة الحسم للوجود في الكنيست، وحصلت على ستة مقاعد.

مقاعد كتلة اليمين و" قائمة بينيت"
وحصلت كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على 59 مقعدًا في الكنيست، ما يعني أنه بحاجة إلى مقعدين ليتجاوز نسبة الأغلبية – وهي 61 مقعدًا – لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية.

ويحتاج تكتل اليمين الذي يقوده نتنياهو إلى مقعدين حتى يتمكن من تشكيل حكومة، وذلك حال انضمام نفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا (7مقاعد) إلى تيار نتنياهو، وإلا سيكون إجمالي مقاعد اليمين 52 مقعدًا فقط.


القائمة العربية ومنع انتخابات خامسة
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن بنيامين نتنياهو قد يحتاج للحديث مع القائمة العربية الموحدة للانضمام إلى تيار اليمين من أجل تجاوز نسبة مقاعد الأغلبية وعدم التوجه لانتخابات خامسة.

ويمكن فعل ذلك خاصةً أن نتنياهو عمل على استمالة أصوات الناخبين من عرب 48 والتحالف مع القائمة خلال فترة الدعايا الانتخابية.

موقف القائمة العربية
في ذلك السياق، قال عباس منصور رئيس القائمة العربية الموحدة، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للتواصل مع أي من الجانبينن سواء اليمين أو اليسار الإسرائيلي، موضحًا: "من يريد منع إجراء انتخابات خامسة يجب أن يتواصل معنا".

وأكد منصور أن القائمة العربية الموحدة مستعدة للجلوس والتحدث حال عرضت عليها القوى الأخرى ذلك، مضيفًا أنه في حال تم التواصل مع نتنياهو فسيكون النقاش حول القضايا السياسية، ومن ثم عرض الأمور ومعالجتها.

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