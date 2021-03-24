رئيس جامعة القناة يكرم الطالبة آية عباس بطلة العرب للقوة البدنية

قدم الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطالبة آية سويلم عباس، بالفرقة الأولى كلية الآداب والعلوم الإنسانية GIS والتي حصدت المركز الأول فى أربع بمنافسات البطولة العربية الثانية للقوة البدنية.وحرص رئيس جامعة قناة السويس على استقبال الطالبة اليوم لتقديم الدعم الكامل لها متمنيا لها التوفيق في بطولة العالم يونية المقبل، مؤكدًا على مساندة الجامعة لأبطالها من الطلاب المتميزين فى ظل سياسة تنتهجها الدول لفرز ودعم المواهب الطلابية بكافة المجالات.وأشار زكى إلى أن الطالبة حصلت على أربع مراكز أولى بالبطولة واستطاعت رفع 410 ك قوة كاملة.وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن البطولة جاءت بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 5 دول عربية هي "اليمن، ولبنان، والعراق، وفلسطين، بجانب الدولة المستضيفة جمهورية مصر العربية"، وأقيمت خلال الفترة من 21 مارس.وقال الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إنه بمتابعة من رئيس الجامعة تم تأجيل مقرر امتحان متطلب الجامعة "لغة انجليزية" للطالبة وذلك لمشاركتها بالبطولة وسيتم مراعاة ذلك أيضًا أثناء مشاركتها ببطولة العالم.