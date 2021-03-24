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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:17 م
غلق وتشميع قاعة للدروس
غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بنطاق حى شرق أسيوط ضمن الحملات التي تشنها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة انتشار مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس حي شرق يفيد بتردد العديد من الطلاب على احد القاعات بنطاق حي شرق للحصول على دروس خصوصية.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تعليماته للواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجنة من حى شرق ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه القاعة وتحرير المحاضر اللازمة.

وعلى الفور توجهت اللجنة المشكلة برئاسة ايمن محروس رئيس حي شرق ومروان الشب نائب رئيس الحى وبعض مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتم غلق القاعة وتشميعها وتحرير محضر بالواقعة وفرض غرامة فورية لصاحب القاعة واستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتم إخطار مديرية الصحة لتعقيم المكان بالكامل.

كما وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بكل مركز وحى بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمرور على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد محافظ أسيوط الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية بمختلف احياء ومراكز المحافظة يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حياله مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين فضلا عن منصات التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

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