إزالة 10 تعديات بمركز أبو قرقاص بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل" بالوحدة القروية ابيوها قامت خلالها بإزالة 10 حالات تعدي.أوضح الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن الحملة أسفرت عن ازالة ١٠ مخالفات بمساحة ٤٦٠ متر، مؤكدًا استمرار الوحدة المحلية في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.وأضاف رئيس المركز ان هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل "والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.