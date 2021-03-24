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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. الأمسية الـ11 من سلسلة مبادرة «علاقات ثقافية.. مصر وألمانيا»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:10 م
الدكتورة سعاد شوقي
الدكتورة سعاد شوقي
جمال عاشور
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ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الأمسية الحادية عشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية، وذلك في تمام الخامسة والنصف من مساء غدا الخميس 25 مارس الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.

بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الفن والثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الألماني؛ من بينهم"طبقًا للترتيب الألفابائي": الفنان حسن الشرق الفنان التشكيلي المصري الكبير، الكاتبة رشا عبد المنعم الناقدة والكاتبة المسرحية ومسئول التدريب بالمجلس، الدكتور عاصم العماري الأستاذ بقسم اللغة الألمانية في كلية الألسن، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية ألمانيا، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.

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