غدًا.. الأمسية الـ11 من سلسلة مبادرة «علاقات ثقافية.. مصر وألمانيا»

غدًا.. الأمسية الـ11 من سلسلة مبادرة «علاقات ثقافية.. مصر وألمانيا»
الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:10 م
جمال عاشورطباعة
ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الأمسية الحادية عشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية، وذلك في تمام الخامسة والنصف من مساء غدا الخميس 25 مارس الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الفن والثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الألماني؛ من بينهم"طبقًا للترتيب الألفابائي": الفنان حسن الشرق الفنان التشكيلي المصري الكبير، الكاتبة رشا عبد المنعم الناقدة والكاتبة المسرحية ومسئول التدريب بالمجلس، الدكتور عاصم العماري الأستاذ بقسم اللغة الألمانية في كلية الألسن، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية ألمانيا، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الفن والثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الألماني؛ من بينهم"طبقًا للترتيب الألفابائي": الفنان حسن الشرق الفنان التشكيلي المصري الكبير، الكاتبة رشا عبد المنعم الناقدة والكاتبة المسرحية ومسئول التدريب بالمجلس، الدكتور عاصم العماري الأستاذ بقسم اللغة الألمانية في كلية الألسن، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية ألمانيا، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.