الأب بطرس دانيال يزور محمد منير ويهديه مصحفًا (صور)

قام الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة المطرب والفنان القدير محمد منير خلال تواجده بأحد فنادق وسط البلد، وذلك للاطمئنان على صحته وأحدث إبداعاته الفنية، كذلك لتسليمه خطاب تكريمه بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز والذي سيقام بمشيئة الله خلال الفترة 11 - 18 يونيو القادم.رافق الأب دانيال خلال الزيارة الفنانة القديرة نهال عنبر والأستاذ ميشيل ماهر والأستاذ مجدي سامي عضوي اللجنة العليا للمهرجان والأستاذ إيهاب شديد المصور الفوتوغرافي.وأهدى الأب بطرس للكينج منير خلال الزيارة قرآن كريم بداخل علبة مطعمة بالصدف وتحمل أسماء الله الحسنى، مما أسعد "الملك" جدًا لما تحمله هذه الهدية من أسمى معاني التسامح والسلام، وطلب من الأب دانيال أن يكتب إهداء على كتاب الله لوضعه في سيارته.وفي سياق متصل فقد قررت اللجنة العليا للمهرجان مسبقًا منح جائزة الإبداع الفني لملك الأغنية الفنان القدير محمد منير لمشواره الفني والغنائي الحافل بالعديد من الأعمال المتميزة والوطنية.