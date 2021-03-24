رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:47 م
طفل مستشفى أبو الريش
طفل مستشفى أبو الريش
هدير مصطفي
طباعة
أكد مصدر أمني أنه تم القبض على الزوج العرفى للسيدة المتهمة فى خطف طفل من مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب، لتورطه فى الواقعة.

وأضاف المصدر أن الزوج يدعى "ى أ"، 40 سنة، موظف بهيئة النقل العام وسهل للمتهمة خطف الطفل، وتم اقتياده إلى قسم شرطة السيدة زينب.

وأدلت خاطفة طفل أبو الريش باعترافات تفصيلية، وقالت إنها تدعى "الزهراء. ح" تبلغ من العمر 45 عامًا، ومتزوجة عرفيًا من شاب يصغرها في السن يدعى "ي. أ" 40 عامًا.

وأضافت في اعترفاتها أنها كانت متزوجة ولديها طفلتين وانفصلت عن زوجها، وكانت مقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة ورفعت على زوجها قضية خلع، ولم تنتظر حكم المحكمة وذهبت وتزوجت من الثاني عرفيًا بمنطقة المرج.

وأضافت أنها عملت "سيشن تصوير زفاف وهمي" لإيهام أهل الزوج الثاني والجيران أنهم تزوجوا رسميًا، وفكرت في اختطاف طفل لتربيته معها، فتوجهت إلى مستشفى أبو الريش وتنكرت في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته "منى كمال"، بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق.

وكان المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، نجح في القبض على المتهمة بخطف الطفل أثناء اختبائها بمنطقة المرج، وتم اقتيادها لقسم الشرطة وعرضها على النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا في يوم الأحد الماضي، من ربة منزل تدعى منى كمال، مقيمة بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها لواقعة خطف طفلها على يد سيدة تنكرت في زي ممرضة داخل مستشفى أبوالريش، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وحملت القضية رقم 1405 لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021


الصور

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

بأسعار «على قد الأيد».. محلات الوادي الجديد مستعدة لـ رمضان (صور)

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا