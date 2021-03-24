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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:05 م
شوارع شبرا
شوارع شبرا
أحمد التمساح - تصوير: محمد ديبو
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امتلأت شوارع القاهرة بالزينة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان حيث اجتمع الأطفال والشباب لعمل الزينة وتعليقها فى الشوارع، تعبيرًا عن فرحتهم بقدوم الشهر الكريم.

يقول عم محمد، أحد سكان منطقة شبرا بالقاهرة إنه اعتاد على عمل الزينة منذ كان طفلًا حيث إنه يقوم بجمع النقود مع جيرانه بالمنطقة ويقوموا بتجهيز الزينة من أوراق قديمة، وبعد الانتهاء من صناعتها نقوم بتعليقها بين المنازل.

أضاف أن تزين الشوارع من عادات وتقاليد المصريين التي يستمتع بها كل الأهالي حيث إنه يدل على السعادة بقدوم الشهر الكريم.

يستكمل أحمد محمد، طفل من سكان منطقة شبرا أنه يجد متعته في صناعة وتعليق زينه رمضان وينتظر قدوم الشهر الكريم لتعليق الزينة مجتمعًا هو وأصدقائه لصناعتها، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتشكيل الزينة على هيئة فوانيس أو مكعبات لإعطاء منظرًا جميلا للشوارع طوال رمضان بجانب استخدام بعض الإنارة لتجميل الشوارع.

أضاف أنه على الرغم مما أصاب العالم من فيروس كورونا، إلا أن الشباب في شبرا اعتادوا على تصنيع زينة رمضان وبدأو في تزيين شوارعها.
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)
شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)

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