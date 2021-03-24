شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)

امتلأت شوارع القاهرة بالزينة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان حيث اجتمع الأطفال والشباب لعمل الزينة وتعليقها فى الشوارع، تعبيرًا عن فرحتهم بقدوم الشهر الكريم.يقول عم محمد، أحد سكان منطقة شبرا بالقاهرة إنه اعتاد على عمل الزينة منذ كان طفلًا حيث إنه يقوم بجمع النقود مع جيرانه بالمنطقة ويقوموا بتجهيز الزينة من أوراق قديمة، وبعد الانتهاء من صناعتها نقوم بتعليقها بين المنازل.أضاف أن تزين الشوارع من عادات وتقاليد المصريين التي يستمتع بها كل الأهالي حيث إنه يدل على السعادة بقدوم الشهر الكريم.يستكمل أحمد محمد، طفل من سكان منطقة شبرا أنه يجد متعته في صناعة وتعليق زينه رمضان وينتظر قدوم الشهر الكريم لتعليق الزينة مجتمعًا هو وأصدقائه لصناعتها، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتشكيل الزينة على هيئة فوانيس أو مكعبات لإعطاء منظرًا جميلا للشوارع طوال رمضان بجانب استخدام بعض الإنارة لتجميل الشوارع.أضاف أنه على الرغم مما أصاب العالم من فيروس كورونا، إلا أن الشباب في شبرا اعتادوا على تصنيع زينة رمضان وبدأو في تزيين شوارعها.