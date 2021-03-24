عصام يوسف يضع اللمسات الأخيرة على برنامج «العباقرة عائلات»

يستعد الإعلامي عصام يوسف لتقديم المسم الجديد من برنامج "العباقرة" والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل على شاشة قاة القاهرة والناس بعنوان "العباقرة عائلات".ويعكف عصام يوسف على وضع اللمسات النهائية والتحضيرات اللازمة لانطلاق الموسم الجديد خلال الشهر الكريم، وقام بتصوير البوسترات الخاصة بالموسم الجديد خلال الفترة لماضية.عرض البرنامج الموسم الماضي وتعتمد فكرته على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة فى العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس."العباقرة" أول برنامج تليفزيوني تعليمي ترفيهي في المنطقة يفوز بجائزة "إيفي" (Effie) كمسعى مشترك بين البنك الأهلي المصري والبرنامج الذي يُعرض على قنوات "القاهرة والناس" في تنمية قدرات الشباب، وجمع الأموال لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، وخلق روح تنافسية إيجابية بين المتسابقين.