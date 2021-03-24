خطوات التقديم لوظائف البترول والطاقة فى 10 شركات بمصر (فيديو)

حصل برنامج أسرار البترول والطاقة المذاع بقناة «الدستور» على اليوتيوب، كل يومي إثنين وأربعاء من كل أسبوع، على قائمة تضم أسماء 10 شركات عالمية من العاملين فى مجال البترول والطاقة فى مصر، يطلبون من خلال مواقعهم الإلكترونية والإيميلات الرسمية عددًا من الوظائف فى العديد من التخصصات بالنسبة للخريجين وكذلك من أصحاب الخبرة.ويوضح برنامج «أسرار البترول والطاقة» خطوات التقديم للوظائف من خلال وسائل الاتصال الرسمية بكل شركة والموضحة داخل الفيديو، بحيث يتم إرسال السيرة الذاتية بشكل صحيح مع كتابة التخصص المطلوب باللغة الإنجليزية، ويتم ذلك دون تدخل أى وساطة أو محسوبية بالنسبة للمتقدمين وكل حسب خبراته ودراسته والمقابلة الشخصية.وتأتى قائمة هذه الشركات «شركة مبادلة الإمارتية للبترول فى مصر، وشركة توتال مصر، اكسون موبيل، وشركة إمارات مصر للزيوت ومحطات الوقود، وشركة بترومين، شنايدر إلكتريك، وكابيتال للتعدين ومناجم الذهب فى مصر، وشركة سيمنز مصر الألمانية، هاليبرتون أوفرسيز للبترول»، والموضح داخل الفيديو كيفية وطرق التواصل مع هذه الشركات.كما يوضح البرنامج حقيقة المنشورات المتدولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والمواقع الإلكترونية الأخرى التي تعمل دون هوية، والخاصة بالإعلان عن وجود وظائف جديدة بشركات البترول، وذلك بمرتبات مجزية تصل من 4800 حتى 10000 جنيه، حسب المنشورات المتداولة على الصفحات.وتؤكد وزارة البترول والشركات التابعة لها، والمنشور باسمها تلك الإعلانات، أنه لا توجد أى وظائف متوفرة فى تلك الشركات المذكورة حاليًا، وأن تلك الصفحات والأخبار المتداولة غير صحيحة هدفها التربح والنصب على الشباب الطامح فى وظيفة بطرق غير مشروعة.كما أكدت شركات البترول، أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صفحات «فيسبوك» المشبوهة التي تستغل لوجو الشركات وتوهم الشباب بوجود فرص تعيين جديدة.