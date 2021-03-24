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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الشركة المسئولة عن السفينة الجانحة بقناة السويس تكشف الأضرار وتفاصيل الواقعة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:34 م
السفينة الجانحة بقناة
السفينة الجانحة بقناة السويس
مصطفى دياب
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أصدرت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، المسئولة عن سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس، إن طاقم السفينة "إيفر جرين" بخير، مؤكدين أنه لا إصابات إصابات أو تلوث أو أضرار في الحمولة، وتستبعد التحقيقات الأولية أن يكون سبب الجنوح أي عطل ميكانيكي أو في المحركات.

وأوضحت أن فريقًا من الشركة يعمل مع هيئة قناة السويس على عملية إعادة تعويم السفينة بشكل كامل.

وأوضحت: "تتمثل الأولويات الملحة لبي.إس.إم في إعادة تعويم السفينة بسلام واستئناف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس بأمان".

وذكرت الشركة أن جنوح سفينة الحاويات في قناة السويس يرجع على الأرجح لهبوب رياح قوية مفاجئة.

وقالت الشركة التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة: إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".

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