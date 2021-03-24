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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

7 قرارات للجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:59 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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اجتمعت اللجنة المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية وعلى انتخابات نقابة الصحفيين الأربعاء، برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة محمد المنايلى ومحمود الشيخ ومحمود كامل ومجدى حلمى وهشام يونس ومحمد يحيى يوسف.

جاءت قرارات اللجنة كالتالي:

1- مخاطبة وزيرة الصحة لتوفير فرق طبية وسيارة اسعاف وكحول وأجهزة قياس حرارة وكمامات للحفاظ على صحة الزملاء أثناء انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات يوم الجمعه 2 أبريل 2021 بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

2- مخاطبة محافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة لضمان تأمين انعقاد الجمعية العمومية وتقديم كل التيسيرات للزملاء وتوفير أماكن لانتظار السيارات.

3- إعداد تصور متكامل بتوزيع اللجان الفرعية ومكان اللجنة العامة واللجنة المشرفة.. وتخصيص أماكن لدخول وخروج الزملاء للحفاظ على السلامة والصحة ووجهت اللجنة الشكر للزميل علاء حجاب محرر التعليم بالأخبار على جهده الكبير لتيسير إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.

4- السماح للزملاء المرشحين بتعليق لافتات الدعاية يوم الخميس بعد ظهر 142021، بمقر انعقاد الجمعية العمومية بنادى المعلمين بعد الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الفرعية والعامة دون لصق أي لافتات أو دعاية على جدران مبنى النقابة.. والالتزام بالأماكن المحددة للدعاية فقط.

5- وجهت اللجنة المشرفة الشكر لنقيب المعلمين ومجلس النقابة على تعاونهم واستضافتهم انعقاد الجمعية العمومية.

6- يتولى رئيس اللجنة ارسال رسالة يوم السبت لكل أعضاء الجمعية العمومية بمكان انعقاد الجمعية العمومية ورسالة أخرى قبل الانتخابات بيوم برقم اللجنة.

7- تكليف مجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية باتخاذ كل الاجراءات الاحترازية خلال عمليتي التسجيل والتصويت ووضع آلية لضمان التباعد والاشتراطات الصحية.. وإبلاغ اللجنة المشرفة بالتفاصيل.. وتقوم اللجنة المشرفة بتوفير الكحول والكمامات للزملاء بالاسكندرية وارسال الأدوات إليهم مع أوراق الانتخابات.

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