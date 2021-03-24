حالة وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن تسجيل 50 إصابة جديدة وحالة وفاة و48 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن العدد الكلي التراكمي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 56 ألفًا و226 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات بسبب المرض إلى 2467 حالة، فيما تماثل للشفاء من الفيروس 49 ألفًا و802 شخص.وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية حتى الآن لـ335 ألفًا و925 عينة في المراكز الحكومية، فيما توجد 3 آلاف و957 إصابة نشطة معروفة في البلاد.