إدوارد يكشف عن شخصيته مع السقا في «نسل الأغراب»

يشارك الفنان إدوارد في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وكشف "إدوارد" عن صور له برفقة أحمد السقا داخل كواليس التصوير بشخصيتهما التي يجسدوها ضمن الأحداث، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق قائلًا: "نسل الأغراب قريبًا في رمضان".ويعتبر مسلسل نسل الأغراب من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية الرمضانية لموسم 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبدالخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.