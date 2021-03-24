رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في يومهم العالمي.. «الدستور» ترصد معاناة مرضى السل مع التنمر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:38 م
مرضى السل
مرضى السل
نور أيمن
طباعة
مرض السل، هو ضمن الأمراض المصنفة عالميا من الأمراض المزمنة والتي يصعب الشفاء منها أو يكون غير ممكن، بجانب أنه يعتبر من الأمراض المعدية، ويؤثر على الرئتين بشكل رئيسي، ولكونه من الأمراض الخطيرة خصصت منظمات الصحة العالمية يوم ٢٤ مارس للتوعية به.

ولكونه من الأمراض التي تنتقل عبر رذاذ السعال والعطس فيشكل قلقا كبيرا بالنسبة للجميع ما يعرض المصابين به للنفور من قبل الباقية، ولذلك رصدت "الدستور" معاناة مرضى السل مع الخوف من التعامل معهم.

قال والد الطفل مروان فوزي أحد مصابي مرض السل إن أبنه محروم من حياته الطبيعية، وفسّر: "ابنى بقا مريض نفسي جنب مرضه بالسل"، هكذا وصف والد الطفل مروان حالة ابنه بعد خوف أهالي زملائه وجيرانه بقريته من تعامل أبنائهم معه بسبب هوسهم تجاه العدوى منه بالرغم من إماكنيتها الضعيفة، وأوضح أن الأطباء شرحوا له أنه إذا كنت بالقرب من شخص مصاب، أو استنشقت البكتيريا التي أطلقها في الهواء، فلا يزال يكون هناك فرصة للهروب من مرض السل، فليس كل من يتنفس البكتيريا سيصاب بالسل.

وأضاف أنه يظل في دوامة شرح إن مرض السل لا يعتبر من الأمراض التي تنتقل بسهولة، حيث أن العدوى يمكن أن تحدث عمومًا من الاحتكاك المباشر مع أشخاص مصابين بالمرض لفترة طويلة من الزمن وليس من قريب من أبنه، وكذلك فيعتبر الازدحام والاكتظاظ في المنزل أو في مكان العمل أحد الطرق التي يمكن أن ينتقل عن طريقها المرض، ولكن اي مكان مفتوح لا يسهل عملية انتقال المرض.

◄ كمامة من قبل حقبة كورون

"من قبل الكورونا وانا عايشة حياتي بالكمامة وده كان بيشكل مصدر قلق الناس"، تعانى مروة السيد الفتاة العشرينية من مرض السل معنويا ونفسيا وليس جسديا فقط وذلك بسبب خوف المحيطين بها منها، حيث أنها كانت تعتاد على ارتداء الكمامة منذ أعوام كثيرة، فكان الأمر يستدعي الكثير للتساؤل حول السبب.

وأكدت أنه من كان يعرف حقيقة مرضها يقلل التعامل معها بشكل كبير وهناك من انقطعوا عنها بالفعل وقالت، "فقدت شغلى وخطيبي وحياتي كلها بقت مدمرة".

◄ النحافة والسل

بينما نحافة أمنية فاروق المرأة الثلاثينية كانت مصدر معاناة بالنسبة لها، حيث اعتاد الكثير على فكرة ارتباط النحافة بمرض السل، وهذا ما كان يجعلها تتعرض للتنمر من قبل الاغلبية سواء في حياتها اليومية او بالمواصلات العامة.

"بشوف التنمر من القريب والغريب"، شكل التنمر بالنسبة لأمنية عادة يومية تتعرض لها من قبل الأغلبية سواء في حياتها الخاصة أو اثناء التعامل مع الأخرين عم تحركها بينهم، وتمنت بضرورة نشر توعية عن طريق أطباء ومتخصصين يستطيع خلالها العانة التفرقة بين المرضى وتعريف المجتمع بأن انتقال العدوى ليس بالسهل.

وأكدت على أن بعض المصابين بالسل لا يعانون من مرض السل النشط، حيث أنه تكون إصابتهم كامنة وقد تظل كذلك طوال حياتهم، ولا تسبب أي أعراض، كما أن هناك العديد من المعلومات حول المرض والاختلاف بين المصابين وهذا ما يجب توعية الشعوب به في ظل تخصيص يوم عالمي لمرضى السل.
في يومهم العالمي.. «الدستور» ترصد معاناة مرضى السل مع التنمر
في يومهم العالمي.. «الدستور» ترصد معاناة مرضى السل مع التنمر
في يومهم العالمي.. «الدستور» ترصد معاناة مرضى السل مع التنمر
في يومهم العالمي.. «الدستور» ترصد معاناة مرضى السل مع التنمر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبيا.. أنباء عن اغتيال المطلوب دوليًا محمود الورفلى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب

ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين