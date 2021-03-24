مروة السلحدار: خبر قيادتي للسفينة الجانحة مفبرك.. ومن اعتاد النجاح لا يتأثر بالشائعات

قالت القبطان البحري مروة السلحدار، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قياداتها السفينة الجانحة بقناة السويس، ليس صحيحًا بل هو شائعة استغلت خبر تم نشره عنها في شهر المرأة للاحتفال بوجود مرآة مصرية احتلت رتبة كابتن بحري لتغييره إلى نص مخالف تمامًا بهدف تدمير ما حققته من نجاح.وأضافت «السلحدار» لـ«الدستور» أنها حاليًا تعمل على مركب عايدة 4 وهي سفينة تمتلكها هيئة السلامة البحرية تابعة للحكومة المصرية وتديرها الأكاديمية البحرية للنقل البحري، وحاليًا موقع عملها بمحافظة الإسكندرية، وليس لها أي صلة بالحادث الذي وقع السفينة الجانحة بقناة السويس.وأوضحت أن المنشور الذي تم تداوله هو منشور مفبرك من خبر نشرته «عرب نيوز» بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ليتم تحويله اليوم إلى خبر آخر تم فبركته وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل من النجاح الذي وصلت إليه في مجال عملها.وأشارت إلى أن ما يدور اليوم من شائعات يهدف لتدمير نجاحها لكونها أول امرأة تخوض العمل في قيادة سفينة بحرية في الوطن العربي، مشيرة إلى أنها منذ 3 أيام تعرضت لعمل حساب مزيف على موقع «تويتر» يتحدث باسمها واستقبل متابعات كثيرة، ولكنها لا تعرف عنه شيئًا.وتابعت أنها من ضمن المكرمين بمؤتمر للمرأة والذي يتزامن توقيته مع الشائعات التي حدثت اليوم، لذا هناك ترابط بين ما تقوم بتحقيقه من نجاح في مجال عملها التي استغرقت سنوات لتحقيق النجاح به، ومحاولات فاشلة للنيل من هذا النجاح.وقدمت «السلحدار» رسالة لمن يهتم بتدمير النجاح التي وصلت إليه، قائلة: «إن الإنسان الذي يعمل على نفسه لا يتأثر بالشائعات، وهذه الشائعة كان لها مردود إيجابي على مروة السلحدار بالبحث عما وصلت إليه وحققته هي وغيرها من النساء المصريات التي نفتخر بهم».وتعد مروة السلحدار أول قبطانة مصرية عربية، تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الدفعة رقم 73، وأول من دخل مجال العمل البحري من السيدات في مصر.