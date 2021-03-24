مصر الرقمية.. خطوات الحكومة نحو العالم الإلكتروني

أصبحت الآلة والتعامل الإلكتروني هو المسيطر في الوقت الحالي على كل شئ، فلم تعد الورقة والقلم هما الطريقة المثالية الأولى، وحلّت بديلًا عنهم الآلة التي توفر جهد ووقت المواطنين والموظفين أيضًا.لذلك عمدت الحكومة خلال الفترة الأخيرة على إدخال التكنولوجيا والرقمنة والتعامل الإلكتروني في معظم الهيئات والمؤسسات والقطاعات كافة، من أجل الاستغناء عن التعامل النقدي أو الورقي تسهيلًا على المواطنين.واتساقًا مع ذلك، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة المالية بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة يضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات، على أن تتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة، من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، وقد كانت البداية بالتطبيق الإلكتروني لتقديم إقرارات الوحدات السكنية.وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في المراكز الضريبية المدمجة؛ باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية لتبسيط الاجراءات وميكنتها، بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال من خلال الرقمنة.ولم يكن ذلك المجمع الحكومي هو الخدمة الإلكترونية الوحيدة التي تقدمها الحكومة للمواطنين من أجل تسهيل الاجراءات عليهم في المجالات كافة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي خطوات مصر على طريق الرقمنة.بداية، فإن الرقمنة التحويل الرقمي أي تمثيل الأجسام والصور والملفات أو الإشارات باستخدام مجموعة متقطعة مكونة من نقاط منفصلة، وتعني أيضًا التحول في الأساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ الإلكترونية.يعتبر التعليم هو أحد القطاعات التي تم إدخال التعامل الإلكتروني به بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ربما بسبب ما فرضته جائحة فيروس كورونا، حيث يوفر التعليم الإلكتروني ما يصل إلى 50% من نفقات التعليم بصورته التقليدية، فضلًا عن مرونة وقت التعلم.وأدخلت التعليم استعمال التابلت كخطوة أولى في الرقمنة خلال عام 2019، من خلال تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت الموجودة فى مخازن الوزارة، إلى جانب إطلاق منصة بنك المعرفة، تعتبر منصة ومصدر للتعليم الحديث والتقنيات المختلفة التي وضعت عليها الوزارة المناهج التفاعلية والإلكترونية.كذلك وزارة العدل التي أصبحت تبيح استخراج قيود الميلاد والطلاق والزواج والوفاة والقيد العائلي المميكن وتغيير وتجديد بطاقات الرقم القومي المفقودة، كل ذلك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على الانترنت.وأطلقت الحكومة بوابة التعاقدات العامة هي ثمرة تعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعد هذه البوابة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تقدم خدمات إلكترونية في مجال العمليات الشرائية الحكومية.وصممت البوابة لتساعد الحكومة على نشر العمليات عبر الإنترنت في جميع المجالات، وتسهل البوابة على الموردين وغيرهم تقديم العروض إلكترونيًا، ليتم تقييمها بصورة الكترونية سهلة وفعالة للجميع.وقامت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مؤخرًا بإتاحة الاستعلام الإلكتروني عن تراخيص الناقلات والشهادات الأهلية، والاستعلام عن الشهادات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتحقق من تراخيص الأجانب للعمل على السفن المصرية.توفر مصر للطيران إمكانية حجز الطيران الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، كذلك الإطلاع على جدول الرحلات والاستعلام عن حالة رحلة الطيران كل ذلك من خلال إدارة الحجز الإلكترونية الخاصة بها.ومن التعاملات الإلكترونية المهمة التي اتاحتها الحكومة مؤخرًا خدمة حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الأولى والدرجة الثانية فقط،،حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان.إلى جانب إتاحة الهيئة العامة للمرور إمكانية تجديد الرخصة واستخراج بدل فاقد رخصة المركبة وبدل فاقد رخصة القيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية كل ذلك إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي.وجمعت الحكومة كل تلك الخدمات الإلكترونية دليل الخدمة العامة وهو منصة رقمية موحدة تتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها المواطن المصري للحصول على ٥٢٠ خدمة حكومية هي الأكثر طلبًا من المواطنين.بالدخول إلى المنصة تجد كل الجهات المقدمة للخدمات، وكل جهة بها تفصيل لكل خدمة بالمستندات المطلوبة، وهل هناك إمكانية التقدم إلكترونيًا أم لا، فضلا عن إمكانية التسجيل على الموقع لمعرفة مكان أقرب جهة لاستخراج الأوراق المطلوبة.