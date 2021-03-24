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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:52 م
رواية مدينة الشمس
رواية مدينة الشمس
نضال ممدوح
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تنظم دار العين للنشر والتوزيع٬ في الثامنة من مساء الأحد المقبل٬ ندوة أونلاين٬ لمناقشة رواية "مدينة الشمس" والصادرة مؤخرًا عن الدار٬ للكاتب الشاعر مينا ناجي.

هذا ويناقش الرواية المترجم أمير ذكي الذي صدر له العديد من الكتب المترجمة، وحصل على جائزة رفاعة الطهطاوي عن ترجمة كتاب "سنة الأحلام الخطيرة" للفيلسوف سلافوي جيجيك.

ومينا ناجي كاتب وشاعر مصري٬ أصدر عدد من الكتب تنوعت بين الشعر والقصة والرواية وهي: ديوان "سحر حقيقي"٬ والمجموعة القصصية "الجندب يلهو حرًا في شوارع القاهرة"٬ بالإضافة إلي روايته الأولى "بلا أجنحة".

ومما جاء في الرواية: "يقرِّر الكاتبان الشابان م وح افتتاح مكتب للتحريَّات الخاصة بالتوازي مع دار لنشر الأعمال الأدبية. ويجهزان لحياتهما الجديدة عتادًا كاملًا من أدوات التسلية وشغل الوقت. تأتيهما أول مَهَمة تحريَّات في قضية اختفاء غامضة من قِبل عميلة فرنسية تُدعى د. ثم تتوالى الأحداث والأفشخانات".

خليك فريش أيها القارئ، فنحن في رحلة، لكنها رحلة تَعِدْ بمغامرةٍ مُمتعة داخل أسوار ملاعب هيليوبوليس المفتوحة، حيث يستعمل مينا ناجي في روايته "مدينة الشَمْس"، تاريخ وجغرافيا الحي القاهري العريق، ليُعيد اكتشاف حيِّزه المكاني والزمني الخاص، مُسْتَدعيًا، بالتأريخ حينًا وبالتخييل حينًا آخر، أحداثًا ووقائع قريبة، لم تطمسها الذاكرة بعد، عن بلده وحبايبه والمجتمع والناس.

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مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

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