«هو ليلة فى 30 ليلة» لحسام رضا على راديو ميجا FM فى رمضان

يستعد الإذاعي حسام رضا لتقديم برنامج إذاعي جديد عبر محطة راديو ميجا FM، ويحمل عنوان "هو ليلة في ٣٠ ليلة" ويبث طوال الشهر الكريم.ومن المقرر أن يستضيف نجوم الفن والإعلام، ليكشفوا عن كواليس أعمالهم الناجحة طوال رمضان والذي يتميز بأعمال فنية وإعلامية متنوعة ومميزة.يعمل حسام رضا مراسلًا في قناة dmc وخاض تجربة التقديم الإذاعي لأول مرة عبر "ميجا FM"، إحدى الإذاعات التابعة لشبكة "راديو النيل"، كما شارك في تقديم برنامج "صباح الفل"، مع الإذاعية والفنانة مريم الخشت، من الأحد إلى الخميس، عبر "ميجا FM"، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ولمدة ساعتين.