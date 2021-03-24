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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: استلام 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا قريبًا.. وتطعيم عدد كبير قبل رمضان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:14 م
الدكتور علاء عيد
الدكتور علاء عيد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن تسجيل ما يقرب من 500 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تم تطعيم ما يقرب من 30 ألف منهم حتى الآن.

وأضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر وصول ما يقرب من مليون ونصف المليون جرعة من اللقاحات خلال الفترة المقبلة، ما سيسهم في تلقيح أكبر عدد من المواطنين قبل شهر رمضان الكريم، مناشدًا المواطنين بسرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضح أن الوزارة خصصت 6 آلاف وحدة وما يقرب من 500 مستشفى لتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ممن لا يستطيعون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

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