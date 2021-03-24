«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف مواطن ضد كورونا بنهاية مارس

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستهدف تطعيم 250 ألف مواطن بلقاحات كورونا حتى نهاية الشهر الجاري.وأوضح «عيد» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التطعيم سيجري بالتزامن مع وصول عدد كبير من جرعات لقاحات فيروس كورونا.وأشار «عيد» إلى أنه من المقرر وصول جرعات كبيرة من لقاح أسترازينكا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تستقبل طلبات الحصول على اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.