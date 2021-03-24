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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف مواطن ضد كورونا بنهاية مارس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:03 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستهدف تطعيم 250 ألف مواطن بلقاحات كورونا حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح «عيد» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التطعيم سيجري بالتزامن مع وصول عدد كبير من جرعات لقاحات فيروس كورونا.

وأشار «عيد» إلى أنه من المقرر وصول جرعات كبيرة من لقاح أسترازينكا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تستقبل طلبات الحصول على اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

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