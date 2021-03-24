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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة لتجميل مدينة الزينية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:55 م
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
هدى الأمير
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بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم ومتابعة سير تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، قام العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، ويوسف جلال نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال رصف طريق نصرالله - طراد النيل الأقصر على مسافة ٣٠٠م، تنفيذ الشركة الوطنية للطرق ومديرية الطرق والنقل بالأقصر وشركة النوبى للمقاولات، وتحت إشراف المهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع حشائش الحلف على طريق نصرالله العشي، وذلك بمتابعة أشرف سعدالدين مدير المتابعة الميدانية بالمركز، وهدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحري، وعلي النادي سكرتير القرية.

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