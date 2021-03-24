نقابة العلميين تكرم 50 سيدة من الأمهات المثاليات بالدقهلية

نظمت نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم وتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبية، نقيب العلميين بالدقهلية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن المحافظة؛ على رأسهم اللواء جمال عبدالظاهر، ود. حسين خضير.كما شارك الدكتورة أمينة شلبي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء نقابة العلميين.تم خلال الحفل تكريم 50 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة تقديرًا لدورهم وعرفانًا بتضحياتهم وعطاءاتهم، وردًا لجزء من جميلهم على المجتمع.ومنحت النقابات الأمهات المثاليات شهادات تقدير ومجموعة من الجوائز الرمزية كمحاولة لرسم البسمة على قلوبهم تزامنًا مع احتفالاتهم بعيدهم.