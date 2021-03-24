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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد فؤاد يستعد لطرح أغاني دينية وأدعية لشهر رمضان الكريم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:50 م
جريدة الدستور
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يستعد الفنان محمد فؤاد لطرح 4 أعمال دينية جديدة خاصة بشهر رمضان الكريم تتنوع ما بين الأدعية والأغاني الدينية والرمضانية التي ترتبط بالشهر الكريم.

وقال محمد فؤاد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إنه سيطرح أغنيته الجديدة "ما تيجي نتكلم"، من ألحانه، وكلمات وائل توفيق، وتوزيع موسيقي كريم عبدالوهاب، خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأوضح «فؤاد» أنه يتناول من خلال تلك الأغنية ما يسمي بـ"الخرس الزوجي"، ويهدف من خلالها إلى نقل رسالة مفادها أن أغلب المشكلات الزوجية من الممكن أن تنتهي بمجرد الكلام والحوار بين الزوجين.

وعن أزمة أغنيته "أحكيلك" التي طرحها مؤخرًا، وتم حذفها من قناته على موقع "يوتيوب"، قال محمد فؤاد إن حذف الأغنية تم بفعل فاعل، رافضًا الكشف عن تطورات الأزمة، قائلًا: "الأمر لم ينته بعد ولكن لن يمر مرور الكرام".

وكان محمد فؤاد قد طرح عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية عبر قناته على "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا، بدأها بأغنية "الحفلة"، والتي تم طرحها مع بداية عام 2021، تلتها أغنية "ليه" التي حققت أكثر من 2 مليون و300 ألف مشاهدة على "يوتيوب".

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