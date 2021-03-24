السعودية: تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي بالمملكة إلى 386 ألفًا و300 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 306 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 375 ألفًا و471 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6 آلاف و624 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.