غلق وتشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية بالأقصر لمواجهة كورونا

شن مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، حملة على سناتر الدروس الخصوصية المتواجدة بنطاق مدينة الأقصر للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظًا على أرواح وصحة الطلاب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.شارك في الحملة كلاَ من رجال المتابعة الميدانية بقيادة أحمد عبدالصبور مدير الإدارة والتفتيش المالي والإداري للتربية والتعليم وأيضًا الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.وأسفرت جهود الحملة عن غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لمخالفتهم لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.ولفت رئيس مدينة الأقصر إلى أنه تم تكثيف الإجراءات، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى مدينة الأقصر، وأكد أن غلق السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.