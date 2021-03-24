العراق تسجل 6051 إصابة جديدة و29 وفاة بفيروس كورونا
الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:16 م
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سجلت وزارة الصحة العراقية 6051 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت الوزارة- في بيان حول الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم البلاد، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- أن 4185 حالة جديدة تماثلت للشفاء من الفيروس.
وأوضحت الوزارة- في بيان حول الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم البلاد، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- أن 4185 حالة جديدة تماثلت للشفاء من الفيروس.