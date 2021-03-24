وزير التعليم: ممنوع أن يصطحب طالب الثانوية أي كتب في لجنة الامتحان

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، حقيقة استخدام الكتب أو الأجهزة الالكترونية في امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.وأكد الوزير خلال منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انه يمنع دخول الاجهزة الالكترونية في اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الادوات.وشدد الوزير، أنه فيما يخص "الثانوية العامة"، سوف تسمح بدخول التابلت لأن امتحاناتها الكترونية ولكن في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الانترنت.وأضاف الوزير، أنه لم نطبع كتب ورقية هذا العام وبالتالي "لا يملك كل الطلاب هذه الكتب" ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص في هذه الحالة.وشدد شوقي، أنه سوف توفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات وأرجو أن نثق في قدرتنا على هذا بما يتناسب مع أسئلة الامتحان علما بأن هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.واختتم الوزير، قائلًا «من المهم جدا التقييم في جو من "تكافؤ الفرص" حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقي بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقي من الامتحانات».