تعرف على شروط وإجراءات الحصول على عضوية مركز «الهجرة للحوار»

ناشدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الطلاب الدارسين بالخارج التقديم للحصول على عضوية مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE.وترصد "الدستور" الشروط الخاصة بالحصول على عضوية داخل مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE.◄ شروط العضوية بالمركز-أن يكون مصري الجنسية.-أن يكون من شباب المصريين الدارسين بالخارج.-أن يلتزم بقيم وأخلاقيات عمل مركز الحوار.◄ خطوات الحصول على العضوية:- التسجيل عبر الموقع الالكتروني لمركز الحوار.- استكمال كافة المعلومات المطلوبة لبدء في المشاركة في الفاعليات.يقوم المركز بإرسال كلمة دخول ورقم سري للمشتركين الجدد للتأكد من الاشتراك.على العضو أن يستكمل بياناته خلال أسبوع من تلقيه تفاصيل دخول حسابه، والا يعتبر التسجيل لاغي وعليه التسجيل مجددا.◄ البيانات المطلوبة لتسجيل كافة الأعضاء:البريد الإلكترونيأرقام التلفون.عنوان شخصي بجمهورية مصر العربية.صورة من جواز السفر.صورة شخصية.صورة التأشيرة للبلد المتواجد بها للدراسة.اسم الجامعة وموقعها.اسم الكلية والتخصص الحالي أو المستقبلي.مستوى الشهادة الأقربشرح لمجال الدراسةالتوقيتات المتوقع التواجد خلالها في مصر خلال العام الحالي.