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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:20 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأمهات المثاليات عن المحافظة في احتفال رسمي وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأسر الأمهات المثاليات.

وأشاد محافظ قنا بقصص الكفاح والتضحية للأمهات المثاليات عن مراكز محافظة قنا التسعة، مؤكدًا على أن المحافظة تذخر بالعديد من النماذج النسائية المشرفة، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي امتنانًا واعتزازًا بالأم ودورها وتضحياتها، مشيرًا إلى أن دور الأم والمرأة يتعاظم في عصرنا الحالي مع المخاطر والتحديات التي تحيط بشبابنا ودورها في التوعية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأبناء وتعريفهم بالمنهج الصحيح بعيدًا عن الانحراف أو التطرف فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر في وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

من جانبها قالت هدى السعدى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة: إن الدنيا تتجمل في عيد الأم فهو عيد العطاء والانتماء والوطنية فالأم هى المثابرة والمكافحة وهى التى تقوم بتنشئة الجيل مؤكدةً أن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى بتاج العزة والكرامة فقد وضعت الدولة حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات.

وأشاد حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدور الهام الذي تلعبه الأم في بناء شخصية وحياة الأبناء والمجتمع ككل، مشيرًا إلى أنه تقدم للمسابقة على مستوى المحافظة ٥٦ مرشحة، وتمت مراجعة ملفاتهن وانطبقت الشروط على ١٤ سيدة منهن، وتم عقد لجنة بديوان عام المحافظة في فبراير الماضى لتقييم المرشحات طبقًا للمعايير والضوابط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

شهد الاحتفال تكريم الراهبة خاريس الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "مؤسسات"، والسيدة سميرة حسن محمد من مركز قفط الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والسيدة أنعام نجيب من مركز دشنا الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة والسيدة زينب عبدالعاطى عبداللاه من مركز نقادة الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة والسيدة تيسير محمد سعد من مركز نجع حمادى الأم البديلة والسيدة فوزية عبدالرحيم عبدالعزيز من مركز قنا أم لديها مشروع تمكين اقتصادى، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الاجتماعى، حيث حصلت السيدة أنجيل شهدى نبيه على لقب الأم المثالية الأولى، والسيدة عزة رسمى صادق الأم المثالية الثانية، والسيدة سعاد عبدالحميد محمد الأم المثالية الثالثة.

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