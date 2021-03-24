371 شركة وسلسلة تجارية تشارك في «أهلا رمضان».. والشنط تصل 200 جنيه

أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أن 21 سلسلة تجارية كبرى و350 شركة ستشارك في معرض "أهلا رمضان" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بتخفيضات تصل إلى 35%، من 4 إلى 12 أبريل المقبل، بالإضافة إلى 70 سيارة "تحيا مصر" التابعة للصندوق الاجتماعي، لتوفير كافة الاحتياجات المحلية للمواطنين.وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم الاتفاق على تخفيض 15 سلعة في معارض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أن الشنط الرمضانية تبدأ بـ62 جنيها إلى 200 جنيه، حسب الأصناف وعدد والكميات والأوزان وحسب الطلب ومعدلات السحب.