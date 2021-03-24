تسليم 25 طالبا بجامعة بنى سويف مكافأة مالية ضمن مشروع «حاضنات المتفوقين دراسيا»

سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، 25 طالبا وطالبة من المتفوقين دراسيًا من كليات الطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة مكافأة مالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية.ويأتي ذلك تنفيذا للبروتوكول المبرم بين الجامعة والوزارة لرعاية الطلاب المتفوقين دراسيًا في المرحلة الجامعية من خلال إنشاء حاضنات المتفوقين دراسيًا.وأوضح الدكتور منصور أن المشروع يهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق وتحفيزهم على الاستمرار فيه من خلال الحافز المادي من خلال صرف مكافأة شهرية قدرها 1000جنيه إلى جانب توفير رعاية صحية متكاملة، وتشجيع الطالب على التطوع في المجالات المختلفة من خلال منظمات المجتمع المدني.وأضاف رئيس الجامعة أن هناك تعاون دائم بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، وتنمية الوعي وبناء الشخصية، وتنمية الخبرات والتطوع لدى الطلاب موجهًا الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها لطلاب الجامعة.وأشار الدكتور منصور حسن إلى أنه قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يهدف لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة، لدعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقديم تسهيلات وخدمات دعم عيني ونقدي وقروض ميسرة السداد لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر، بالإضافة لإشراك الطلاب في الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.ووجه الطلاب الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل وتبنيه لكافة المبادرات التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمامهم لإتمام دراستهم الجامعية ولأن بابه مفتوح دائمًا لهم.