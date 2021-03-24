«السكة الحديد» للمواطنين: ننتظر الشكاوى والمقترحات لتحسين الخدمة

ناشدت هيئة السكة الحديد، المواطنين بضرورة التواصل معها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاستقبال كل الشكاوى والمقترحات الخاصة بالركاب.وأوضحت الهيئة، أنه يمكن للركاب أيضا التواصل معها من خلال رقم الهاتف "25748279 2 20+"، لتلقي كل الاقتراحات والمشاكل لسرعة التعامل معها وحلها من أجل الوصول لمستوى خدمة مميز.