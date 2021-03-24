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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 13 ألف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:05 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا، موجهًا بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 157 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و43 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و37 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و5 محاضر للتصرف في 15 جوال دقيق مدعم، و26 محضرًا لعدم صرف بون للمواطنين، و11 محضرًا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

كما تم ضبط سيارة نقل على متنها 63 جوال دقيق مدعم بهدف بيعه بالسوق السوداء، فيما تم ضبط 2800 رغيف بلدي مدعم تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء، فيما تم تحرير محضر لأحد محالات البقالة لقيامه بعرض وبيع أدوية طبية بدون تصريح والتي تمثلت في 200 كيس فوار و40 شريط كيتوفان، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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