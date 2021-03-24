إحالة «طفلة هدية عيد الأم» للطب الشرعي في الفيوم

أحالت نيابة بندر الفيوم، اليوم، الطفلة "نورين" للطب الشرعي لبيان أي إصابات تعرضت لها الطفلة أو إعطاؤها عقار مخدر عقب استدراجها علي يد أحد الناشطين.وكانت قد قررت نيابة بندر الفيوم برئاسة محمد القاضي رئيس نيابة البندر حبس "نباش" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستدرج طفلة على عربه كارو، عقب خروجها دون علمهم لشراء هدية عيد الأم.وتبلغ لمركز شرطة قسم ثان الفيوم بمديرية الفيوم، من "مصطفى محمد عبدالمنعم"، مدير جمعية، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه اختفاء نجلته التي تبلغ من العمر 8 سنوات، عقب خروجها دون علمهم لشراء هدية عيد الأم.وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم تفريغ جميع كاميرات المراقبة بحي باغوص شرق مدينة الفيوم.وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد مصطفى المصري، أن المتهم يعمل على عربة كارو لجمع القمامة عند ملاحظته لها استدرجها من كورنيش منطقة باغوص، واقنعها بالركوب معه بحجة أنه سيقوم بتوصيلها لمنزلها.وتروي والطفلة المختطفة نورين مصطفى محمود عبد المنعم، تبلغ من العمر ٨ سنوات، تفاصيل قصة اختطافها قائلة: "أنا قومت من النوم صباح أمس، وقولت لبابا عايزه أنزل أشترى هدية عيد الأم قالي استني شوية، ففكرت مع نفسي ونزلت من غير ما بابا يعرف، روحت المكتبة اشتري الهدية وتوهت، في الشارع لاقيت راجل عجوز قالي بتعيطي ليه قولتله أنا توها قالي تعالي فكرى في البيت وأوصلك وركبت معاه عربية كرو، وبعدها شربت بيبسي، وروحنا مطعم أكلنا، واتفاجئت بوجودي في مكان بيلم منه أزايز بلاستيك، وأخدني مكان لاقيت فيه ٤ من أصدقائه، وقعدني ف أوضه فقولت أصلي العشاء، ولاقيت في شرطة جات".وقال والد الطفلة لـ"الدستور": "فضلت أدور عليها لما اتأخرت وتتبعنا الكاميرات رأينا صورة الراجل وهو بيركبها معاه، أخدت الفيديو روحت القسم وقعدنا ندور ولاقيناها في مساكن إيواء في حي المشتل بجوار الحديقة الدولية، والمتهم كان مغير اسم البنت ومحفظها اسمها الجديد، وبشكر ربنا أنها رجعتلي سليمة".وكانت قد تمكنت مباحث قسم ثانِ الفيوم، من إلقاء القبض على المتهم ويدعى "شعبان -٤٠ سنة"، بعد عدة ساعات من اختفاء الطفلة "نورين مصطفى محمود" وكان بقيادة المقدم محمد دعبس والفريق المعاون وقد تم تتبع كاميرات المراقبة وتبين أن المتهم استدرجها من كورنيش منطقة باغوص، وأجبرها على الركوب معه بحجة أنه سيقوم بتوصيلها لمنزلها.وتبين أن الطفلة "نورين" التي لا يتعدى عمرها العشر سنوات، كانت مخطوفة على أيدي أحد نباشي القمامة، فقد أخذها بعد أن تعقبها بإحدى شوارع المدينة.وقال أحد أقارب الطفلة، إننا ذهبنا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء الطفلة حيث إنها ذهبت لشراء هدية عيد الأم، واختفت طوال اليوم.وبإفراغ الكاميرات المراقبة بالشارع تبين لحظات اختطاف الطفلة، من نباش علي عربة كارو، بمنطقة باغوص، وهو ما ساهم في سرعة الوصول وتتبع خط سير المجرم.وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ١٠٥٧إداري قسم ثاني، وأمرت النيابة بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات.