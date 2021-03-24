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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث مسلسل نسل الأغراب بعد طرح البرومو الترويجي قبل شهر رمضان 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:38 م
نسل الأغراب
نسل الأغراب
منار إبراهيم
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أثار برومو مسلسل "نسل الأغراب الذي يخوض بطولته كلا من النجمان أمير كرارة وأحمد السقا ضجة كبيرة فور طرح شركة سينرجي المنتجة للبرومو الرسمي للعمل مساء أمس الثلاثاء مما جعله يحصد نسب مشاهدات قياسية خلال ساعات قليلة من طرحه بالإضافة إلى تصدره محرك البحث العالمي جوجل.

أحداث مسلسل نسل الأغراب

تشهد أحداث مسلسل نسل الأغراب صراعات بين "السقا" الذي يلعب دور "سعفان الغريب" و"كرارة" الذي يجسد دور "غفران الغريب"، وهما شقيقان من الأب نفسه لكن من أم مختلفة، وأطلق اسم المسلسل بهذا الاسم نسبة لعائلة الأغراب والصراعات الشديدة بينهما طوال الأحداث والتي تدور في إطار درامي صعيدي، ويحمل العديد من المفاجآت منها صورة الفنان الراحل محمد مرسي بشخصية "عتريس" التي قدمها ضمن أحداث فيلم شيء من الخوف.

نسب تصوير مسلسل نسل الأغراب

وانتهى المخرج محمد سامي ما يقرب من 70% من مشاهد نسل الأغراب المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، ويحاول جاهدًا أن ينتهي من معظم مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم، ويقم فريق العمل بتصوير المشاهد داخل الحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي بشكل شبه يومي.

فريق عمل مسلسل نسل الأغراب

ويعتبر مسلسل نسل الأغراب من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية الرمضانية لموسم 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة رمضان 2020

وكان الفنان أمير كرارة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار" الذي جسد صعوبات مجهودات رجال القوات المسلحة وجسد "كرارة" دور الشهيد أحمد المنسي، وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير أثناء عرضه العام الماضي، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين بالإضافة إلى مشاركة بعض النجوم كضيوف شرف، والعمل من إخراج بيتر ميمي الذي حرص على عرض المشاهد والأحداث الحقيقية مع عرض المشاهد المصورة ضمن احداث المسلسل ليثبت صحة هذه الاحداث الواقعية.

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