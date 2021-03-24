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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تزيل 273 تعديًا على نهر النيل في 12 محافظة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:55 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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يواصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 273 تعديًا فى محافظات "القليوبية - الغربية - المنوفية - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 58833 إزالة، في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.

وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

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