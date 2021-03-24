حملة مكبرة بأسواق الأقصر

فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمناطق سوق الصنايع، السوق السياحية، شرق السكة، موقف أرمنت شوارع المدينة، المنشية، التليفزيون.تمت أعمال الحملة تحت إشراف اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، واللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار، وبقيادة كل من اللواء أشرف الأمير مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، والرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث المرافق، والرائد بهاء أبوعايد وكيل شرطة المرافق.وأسفرت الحملة عن تحرير 177 محضرًا تضمنت 29 محضر إشغالات، 11 محضر نظافة عامة، 31 محضر مضبوطات متنوعة، 9 محاضر لباعة جائلين، و79 إزالات إدارية، 15 محضر تصالح فورى لعدم ارتداء الكمامة، 3 محاضر لمقاهى تقدم الشيشة.